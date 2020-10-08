Mogadişu Limanı'nı 14 yıl daha Türk firması işletecek

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki limanı işleten Albayrak Grubu, hükümetle 14 yıllık yeni bir imtiyaz anlaşması imzaladı.

Albayrak Grubu, Mogadişu Limanı'nın 20 yıllık işletme hakkını 2014 yılında devralmıştı. Bu yıl işletmeciliğinin 6'ncı yılı doldu. Taraflar arasında işletme hakkının kalan 14 yılı için bir imtiyaz anlaşması imzalandı. Bu anlaşma günün şartlarına göre güncellenen ve limanın imarını kapsayan maddeler içeriyor.

14 YILLIK YENİ BİR ANLAŞMA

Somali Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 yıldır limanı işleten Türk şirket, Liman ve Deniz Nakliyatı Bakanlığıyla limanın 14 yıl boyunca işletilmesi ve geliştirilmesini içeren yeni bir anlaşma imzaladı.

TÜRK ŞİRKET, TERMİNAL OPERASYONLARI VE TAŞIMA HİZMETLERİ YAPIYOR

Mogadişu hükümetinin tüm imtiyaz anlaşmalarını gözden geçirme politikası kapsamında yapılan anlaşmaya göre şirket, yeniden gözden geçirilen gelir dağılımı düzenlemesiyle terminal operasyonlarına ve taşıma hizmetlerine devam edecek.

LİMANA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Ayrıca, limanın özelliklerinin korunması ve ticari akışın artırılması için 50 milyon dolarlık rehabilitasyon ve yatırım programı hayata geçirilecek.

SOMALİ TARAFI, ANLAŞMADAN MEMNUN

Somali Maliye Bakanı Abdirahman Duale Beyle, Mogadişu Limanı'nın ülkenin gümrük gelirleri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, yeni imtiyaz anlaşmasının hem hükümetin bugünkü gelirlerinin korunmasına hem de gelecekte artmasına yardımcı olacağını belirtti.