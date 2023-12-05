Moody's 2024'te küresel bankalar için negatif görünüm riski var Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel bankalar için gelecek yıla dair tahminlerini sıraladı.

AA

Moody’s, küresel ekonominin zayıflaması ve temerrüde düşen krediler ile ABD ve Avrupa'daki gayrimenkul sektörü pozisyonları nedeniyle küresel bankaların görünümü hakkında tahminde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni raporunda, küresel ekonomide görülen zayıflık ve borçluların kredi ödemelerini gerçekleştirememelerinin bankaların kârlılıkları üzerinde baskı oluşmasının beklendiğini belirtti.

Raporda, merkez bankalarının gerçekleştirdiği faiz artışlarının ve gelişmiş ekonomilerde artan işsizlik oranlarının küresel bankaların varlık kalitelerini zayıflatabileceği belirtildi.

Gayrimenkul sektörü riski oluşturabilir

Moody’s raporunda, ABD ve Avrupa'daki gayrimenkul sektörü pozisyonlarının küresel bankaların gelecek seneye ilişkin görünümü açısından artan bir risk oluşturduğu da vurgulandı.

"Para politikaları sıkı kalacak"

Parasal politikanın önümüzdeki yıl sıkı kalmasının beklendiği belirtilen raporda, bunun da merkez bankalarının ileride faiz indirimlerine gideceği yönündeki mevcut öngörülere rağmen küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağı kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

Çin'in büyümesinin, (gelecek sene) tüketicilerin ve işletmelerin durgun harcamaları, zayıf ihracatı ve devam eden emlak krizi nedeniyle yavaşlaması bekleniyor.

Bankalar baskılanacak

Moody’s raporunda, küresel bankaların gelecek sene kârlılıklarının ise yüksek finansman maliyetleri, düşük kredi büyümesi ve potansiyel temerrütleri karşılamak için bankaların rezerv birikmesi nedeniyle büyük olasılıkla baskılanacağı öngörüsüne yer verildi.

"Bankaların sermayelendirmesi istikrarlı kalacak"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Felipe Carvallo, şu değerlendirmede bulundu:

(Gelecek sene) Finansman ve likidite (sektör açısından) zorluklar yaratsa da organik sermaye üretimi ve ılımlı kredi büyümesinden yararlanarak ve ABD'nin en büyük bankalarından bazılarının sermaye biriktirmesinin de etkisiyle bankaların sermayelendirmesi istikrarlı kalacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)