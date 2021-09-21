Moody's: ABD ve Çin'in ekonomik büyümesi Avrupa ekonomisi üzerine etki edecek

Moody's: ABD ve Çin'in ekonomik büyümesi Avrupa ekonomisi üzerine etki edecek

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla ABD ve Çin’i 2021 yılında güçlü ekonomik bir büyüme bekliyor. Yaşanan büyüme, ticari partnerlerine de olumlu yansıyacak.

Koronavirüs salgını sürecinde duran üretimin çarkları, kısıtlamaların normalleşmesi ile birlikte tekrar dönmeye başladı.

ABD ve Çin gibi dünyanın güçlü ekonomileri yarım kalan projelerine ve artan talebe yönelik üretime hız verecek. Bu ivme de ekonomik büyümelerini olumlu destekleyecek.

Moody’s’in açıklamasında, 2021 yılında reel bazda ABD ekonomisin yüzde 6,5, Çin ekonomisinin ise yüzde 8,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.

MOODY’S DE ABD VE ÇİN EKONOMİSİNİN DİĞER ÜLKELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YOĞUNLAŞTI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD ve Çin’deki ekonomik büyümenin Avrupa’nın da büyümesi üzerinde önemli yayılma etkileri göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla ABD ve Çin’den 2021 yılında güçlü ekonomik bir büyümenin beklendiği, bu büyümenin Avrupa ekonomisi üzerinde önemli ve olumlu yansımalarının görülebileceği kaydedildi.

ABD'NİN ETKİSİ ÇİN'DEN DAHA FAZLA OLACAK

Açıklamada, ABD ekonomisinde beklenen ekonomik toparlanmanın Avrupa ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerinin, Çin’in potansiyel etkisinden daha büyük olacağı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD’nin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sındaki (GSYH) kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın Avrupa ekonomisi üzerinde yüzde 0,8 seviyesinde bir büyüme artışına neden olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Çin’in GSYH’sındaki kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın ise Avrupa’nın GSYH’sında ancak yüzde 0,2 seviyesinde bir yükselişe neden olabildiği belirtildi.

“ABD AVRUPA İÇİN DAHA BÜYÜK BİR TİCARET ORTAĞI”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge R.Valez, “ABD’deki ekonomik büyümenin Avrupa’nın GSYH’sında Çin’inkine kıyasla daha büyük bir etkisi var. Çünkü ABD’de Avrupa için daha büyük bir ticaret ortağı. Fakat aynı zamanda, ABD ve Avrupa’daki en büyük ticaret ortakları arasında finansal koşullarda ve iş döngüsü alanında daha yüksek bir senkronizasyon mevcut.” dedi.