Moody’s, ABD'deki banka iflaslarının diğer bankaları etkilemeyeceğini savundu ABD'de yaşanan iki bankanın iflasının ardından kredi derecelendirme kuruluşları üst üste açıklamalar yaparak gelişmeleri değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de ABD'de iflas eden bankaların gelişen diğer ülke bankaları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

ABD’de iflas eden bankaların gelişen piyasalardaki yansımalarını yorumladı

Kredi derecelendirme kuruluşu yaptığı açıklamada, ABD’de iflas eden bankaların gelişen piyasalardaki yansımalarına ilişkin olarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

Gelişmelerin gelişen ekonomilerin bankaları üzerindeki doğrudan olumsuz etkinin mütevazı olmasını ve esas olarak yerel finansal varlıklarda ve para birimlerinde oynaklık ve finansman koşullarındaki sıkılaşma gibi ikinci dereceden etkilerle kendisini göstermesini bekliyoruz.

"Gelişen ekonomilerdeki bankaları yapısal fonlama güçleri ve likidite tamponları koruyacak"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: