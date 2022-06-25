Moody's ABD'nin kredi notunu açıkladı

ABD, enflasyonla mücadele ederken faiz artırımı adımı ile büyüme, ihracat ve istihdam üçgeninde kayıplar yaşıyor.

Tüm dünyada oduğu gibi ABD'de de enflasyon yüksek seyrediyor. Yüksek enflasyonla mücadele etmek için yapılan programlar büyüme ile ilgiil endişeye neden oluyor.

Bu aşamada Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ülkenin kredi notu görünümünün, ABD ekonomisinin çeşitliliği, dinamizmi ve rekabet gücünün mali baskıları ve ekonomik yavaşlamayı dengeleyeceği görüşünü yansıttığı aktarıldı.

"ABD, koronavirüs şokundan çıkıldı"

Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi gücü bozulmadan koronavirüs şokundan çıktığı belirtildi.

Kredi notu "Aaa" ve not görünümü "durağan" oldu

AA'nın haberine göre açıklamada, ABD'nin kredi notunun "Aaa" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Resesyon tehlikesi

ABD ekonomisine yönelik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, bunun beklenenden daha keskin bir ekonomik yavaşlamaya veya potansiyel olarak bir resesyona yol açabileceği aktarıldı.

ABD hükümetinin şokları yönetme kapasitesi

Açıklamada, salgına karşı güçlü politika müdahalesinin hızlı bir toparlanmayı desteklediği ve bunun ekonomik "yaraları" önlediği, ABD hükümetinin şokları yönetme kapasitesini gösterdiği ifade edildi.

Bütçe açığı beklentisi

ABD'nin kredi profilinin en zayıf faktörünün mali güç olduğuna işaret edilen açıklamada, bütçe açığının uzun vadede kademeli olarak gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 7'sine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin borç yükünün ise 2032 yılına kadar GSYH'nin yaklaşık yüzde 113'üne yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi.