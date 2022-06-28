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    Moody’s: Rusya iflas etti

    ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu, "Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün" dedi.
    • 28.06.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:07
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    Moody’s: Rusya iflas etti

    Rusya, 1918 yılından bu yana ilk kez temerrüde düştü.

    New York merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın ekonomik görünümüyle ilgili açıklama yaptı.

    'İflas etmiş ülke' olarak tanımlandı

    Açıklamada, Rusya’nın borç yükümlülüklerini yerine getiremediği, tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı, bu nedenle de kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine göre ülkenin "iflas etmiş ülke" olarak tanımlandığı belirtildi.

    "Geciken kupon ödemesi iflası oluşturur. Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün.” değerlendirmesinde bulunuldu.

    Moskova: Bizim sorunumuz değil

    Rus hükümetinde yapılan açıklamada ise Rusya’nın döviz cinsinden tahvil faizi ödemelerini mayıs ayında yaptığı belirtilerek, ödemenin alıcıya teslim edilmemiş olmasının Rusya’nın problemi olmadığı belirtildi.

    Moody’s: Rusya iflas etti #1

    En son iflas 1918'de kayıtlara geçti

    AA'nın haberine göre, Rusya, en son döviz cinsinden borçların ödememesi nedeniyle 1918 yılında iflas etmişti.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s (S&P), Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.


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