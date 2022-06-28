Moody’s: Rusya iflas etti

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu, "Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün" dedi.

Rusya, 1918 yılından bu yana ilk kez temerrüde düştü.

New York merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın ekonomik görünümüyle ilgili açıklama yaptı.

'İflas etmiş ülke' olarak tanımlandı

Açıklamada, Rusya’nın borç yükümlülüklerini yerine getiremediği, tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı, bu nedenle de kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine göre ülkenin "iflas etmiş ülke" olarak tanımlandığı belirtildi.

"Geciken kupon ödemesi iflası oluşturur. Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Moskova: Bizim sorunumuz değil

Rus hükümetinde yapılan açıklamada ise Rusya’nın döviz cinsinden tahvil faizi ödemelerini mayıs ayında yaptığı belirtilerek, ödemenin alıcıya teslim edilmemiş olmasının Rusya’nın problemi olmadığı belirtildi.

En son iflas 1918'de kayıtlara geçti

AA'nın haberine göre, Rusya, en son döviz cinsinden borçların ödememesi nedeniyle 1918 yılında iflas etmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s (S&P), Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.