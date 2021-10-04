Moody's'ten bankaların kredilerinde 'iklim değişikliği' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ekonomik faaliyetlerin belirleyici unsurlarından iklim değişikliğinin banka kredi kalitesine olan etkisi konusunda uyarıda bulundu.

Artık finans dünyası da çevre sorunlarının hayati öneminin farkına vararak, yaptıkları kredi değerlendirmelerinde "iklim değişikliği" kriterini gündeme aldı.

Moody’s, iklim değişikliğinin bankaların kredi kalitesi açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

BANKALAR VERDİKLERİ KREDİLERDEKİ PROJELERİ ÇEVRE AÇISINDAN DA DEĞERLENDİRECEK

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bankaların artık giderek verdikleri kredilerde daha fazla düşük karbon emisyonunu esas alan projelerin finansmanına yöneldikleri belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin bankaların kredi kalitesi açısından önemli bir etki gücü olduğu, iklim değişikliğinin nasıl gerçekleşeceğine ve buna karşı uygulanacak politikaya göre bankacılık sektörünün kayıplarının ciddi bir seviyede olabileceği kaydedildi.

"PARİS ANLAŞMASINDAN SAPMA KREDİ KAYIPLARI YAŞATABİLİR"

Moody’s açıklamasında, “Paris anlaşmasından herhangi bir sapma, bankalar için daha yüksek kredi kayıplarına yol açacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

"KREDİ KAYIPLARI, EN AŞIRI İKLİM SENARYOSUNDA YAKLAŞIK YÜZDE 20 DAHA YÜKSEK OLABİLİR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge R. Valez, "Analizimiz, iklim riskinin bankaların kredi kalitesi ve kredibilitesinin önemli bir belirleyicisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, çeşitli iklim senaryolarına karşı kırılganlıkları açısından bankalar arasındaki bazı farklılıkların altını çiziyor. Kredi kayıpları, en aşırı iklim senaryosunda yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.