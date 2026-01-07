Morgan Stanley'den altında yeni rekor tahmini

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nda olası liderlik değişimi ile düşen faiz oranları ve fonların alımlarını gerekçe göstererek altının bu yılın dördüncü çeyreğinde ons başına 4 bin 800 dolara ulaşacağını öngördü.

Banka, 5 Ocak tarihli notunda hafta sonu Venezuela'da yaşanan gelişmelerin de güvenli liman talebini artırabileceğini belirtirken bu unsuru doğrudan fiyat tahmininin gerekçesi olarak göstermedi.

GÜMÜŞ İÇİN YUKARI YÖNLÜ RİSK

Morgan Stanley, gümüş tarafında 2025'in arz açığının zirve yaptığı yıl olduğunu, Çin'in bu yıl başında yürürlüğe giren ihracat lisansı uygulamasının gümüş için yukarı yönlü riskleri artırdığını kaydetti.

Gümüş, 2025'te yüzde 147 yükselerek en güçlü yıllık kazancını elde etti.

Baz metallerde banka, arz kısıtları ve artan talep nedeniyle alüminyum ve bakırı öne çıkardı.