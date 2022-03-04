Moskova Borsası haftanın son gününde kapalı

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra uğradığı yaptırımlarla para birimi rublenin değerinin düşmesinin sancılarını yaşıyor.

Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

Moskova Borsası bugün de kapalı kalacakMoskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

MEVCUT DURUM GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

KOMİSYON ORANI 12'YE İNDİRİLDİ

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası'ndan alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldüğü belirtildi.

RUBLE DEĞER KAYBEDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.