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Moskova Borsası kapalı kalmaya devam edecek
Rusya'nın Ukrayna'ya salsırısı sonrası yaşanan değer kaybı nedeniyle Moskova Borsası'nın, 1 Mart'ta da işlemlere açılmayacağı açıklandı.
- AA
- 28.02.2022 - 22:43
- Güncelleme : 28.02.2022 - 23:26
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin “mevcut durum” nedeniyle yarın için durdurulacağı belirtildi.
RUBLE YÜZDE 20 DEĞER KAYBETTİ
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.