Moskova Borsası'ndan Türk Lirası kararı! Yapılabilecek işlemler genişletiliyor Türkiye-Rusya yakınlaşması Moskova Borsası'na da yansıdı. Piyasa katılımcılarının döviz üzerinden işlem yapmalarına yönelik seçenekleri TL'yi de kapsayacak şekilde genişletilecek.

AA

Moskova Borsası'nda, aralarında Türk Lirası'nın da (TL) bulunduğu çeşitli yabancı para birimleriyle yapılabilecek işlem seçeneklerinin arttırılacağı bildirildi.

Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamada, döviz üzerinden işlem yapmalarına yönelik seçeneklerin 25 Eylül itibarıyla genişletileceği belirtildi.

Açıklamada; piyasa katılımcılarının, merkezi karşı taraf (MKT) ile tezgah üstü piyasa (OTC) işlemelerini artık Türk Lirası-Rus rublesi, ABD doları-Türk Lirası çiftleri ile gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verildi.

Ayrıca, liranın yanı sıra Hong Kong doları-Rus rublesi ve ABD doları-Hong Kong doları döviz çiftleri ile de işlemler yapılabileceği bildirildi.

Piyasa katılımcıları için fırsatlar genişletiliyor

Açıklamada, söz konusu yeniliğin piyasa katılımcıları için fırsatları genişleteceği ve yabancı şirketler de dahil olmak üzere müşterilere hizmet verme konusunda esneklik sağlayacağı kaydedildi.

"Dost ve tarafsız" ülkelerin yatırımcılarına döviz piyasasında işlem yapma izni

Rus hükümeti, bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)