Motorine 10 kuruş zam geliyor

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldiği duyuruldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,33 lira olacak.

MOTORİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,28 LİRA OLACAK

Motorinin litresi İstanbul'da 6,18 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,26 liradan 6,36 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMALARI, ŞEHİRLERE GÖRE KÜÇÜK FARKLILIKLAR GÖSTEREBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.