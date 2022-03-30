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    Motorine 88 kuruş indirim geliyor

    Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:06
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    Motorine 88 kuruş indirim geliyor

    Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş, akaryakıt piyasasını da etkiledi.

    Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan Brent petrol fiyatı, taraflar arasındaki olumlu ilerlemeler ile 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından düşmeye başladı.

    Brent petrolün varili bugün uluslararası piyasalarda 109,41 dolara geriledi.

    Bu gelişmelerin ardından ise akaryakıt indirimleri peş peşe gelmeye başladı.

    MOTORİNE İKİNCİ İNDİRİM

    30 Mart itibarıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirim yapılırken, yeni bir indirim daha yolda.

    Sektör kaynaklarına göre, 31 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 88 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

    İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 21 LİRA OLACAK

    Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liraya düşecek.

    Motorine 88 kuruş indirim geliyor #1


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