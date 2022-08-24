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    Motorine 95 kuruş zam

    Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 16:08
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    Motorine 95 kuruş zam

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, bu da brent petrol fiyatlarını dalgalandırıyor.

    Akaryakıt ücretleri; savaşla birlikte bir iniyor, bir çıkıyor.

    Motorine zam

    Bugün sürücüler için kötü bir haber geldi.

    Motorinin litre fiyatına zam yapıldı.

    95 kuruş artış

    Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak.

    Fiyatlar pompaya yansıyacak.

    Güncel fiyatlar

    Öte yandan İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor.

    Zam sonrası motorinin litresi 28,98 liraya çıkacak.

    Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.


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