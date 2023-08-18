Motorinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş indirim Son günlerde yükseliş trendinde olan akaryakıt fiyatlarına ilişkin uzun bir aradan sonra indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş indirim yapıldı.

ensonhaber.com

Vatandaşlar brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte sık sık değişkenlik gösteren benzin ve motorin fiyatlarını takibi sürdürüyor.

Son zamanlarda sadece zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarında bu sefer gülümsetecek bir gelişme yaşandı.

Motorinde 1 lira 52 kuruş indirim

Motorine 18 Ağustos Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi.

16 Ağustos Çarşamba günü benzine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği ise gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan, LPG'nin litresi ise 16,29 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle katma değer vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.