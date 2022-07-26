Motorlu araç ÖTV ve matrahlarının belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda

Cumhurbaşkanı'na, motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı'na motorlu araçlarla ilgili alt ve üst sınır belirleme yetkisi tanımlanan karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Vergi oranı ve yetkide düzenleme yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ÖTV (II) sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

Yetki değişikliği tanımlandı

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

Motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturulabilecek

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

İtfaiye öncü araçları ÖTV kapsamından çıkartıldı

Tebliğle ayrıca, "itfaiye öncü araçları" ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

Taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan hizmetler ÖTV'ye tabi değil

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki tesadüf

Daha önce alınan Resmi Gazete kararının yayınlanmasından 2 saat önce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıfır araçlarda vergi muafiyeti vaadinde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde de kamuoyunda benzer vaat tesadüflerinin bulunması, Kılıçdaroğlu'nun içeriden bilgi alıp apar topar bu videoyu çektiğini akıllara getirdi.

CHP'den ilk açıklama

Resmi Gazete kararı sonrası ise CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ÖTV düzenlemesini CHP'nin vaadi sonrası geldiğini iddia ederek "Kılıçdaroğlu gece açıklama yapıyor, ardından hemen Erdoğan otomotiv ÖTV'si için kendine yetki veriyor. İktidar olmadan ülkeyi yöneten parti CHP..." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım