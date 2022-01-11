MTV son ödeme tarihi 2022: Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödemesi ne zaman?

Araç sahipleri yeni yılın ardından motorlu taşıtlar vergisini ödemekle yükümlü oluyor. 2 taksitte ödenen MTV son ödeme günü ise araştırılıyor. Peki MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüm otomobil, motosiklet grubundaki araçlar için yeni vergi tutarları belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödeniyor. Bu vergi aracın yaşı, motor hacmi ve hangi taşıt grubuna girdiğine göre farklı şekillerde hesaplanıyor.

MTV son ödeme tarihi yeni yılın ardından araç sahiplerinin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki MTV ne zaman ödenir, gecikirse ne olur? MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV 2022 son ödeme tarihi...

MTV SON ÖDEME TARİHLERİ 2022

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.



Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV 2022 NE KADAR?

2022 yılı için en düşük hesaplanan MTV 137 TL olurken en yüksek hesaplanan MTV ise 32 bin 633 TL olarak hesaplandı.

Bu hesaplamaları aracınızın durumuna göre direkt olarak e-Devlet üzerinden hesaplanmış fiyatını görebilirsiniz.

MTV GECİKİRSE NE OLUR?

MTV borcu ödemeyenlere önce gecikme faizi uygulanır. Daha sonra Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilir. Bir sonraki aşamalar banka hesaplarına haciz konulur. Haciz işlemi ile araç bağlanabilir.