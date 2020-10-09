Mücevher ihracatı koronavirüsün gölgesinde kaldı

Koronavirüs dünyayı olumsuz etkilerken, mücevher gibi lüks tüketim ürünleri daha az tercih edildi. Buna bağlı olarak mücevher ihracatı eylül ayında yüzde 29, ocak-eylül döneminde ise yüzde 22 azaldı.

Mücevher ihracatı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 azalarak 313 milyon dolara düştü.

Mücevher İhracatçıları Birliği verilerine göre, eylülde ürün gruplarının performansına bakıldığında mücevher ihracatında en yüksek pay 186 milyon 343 bin 443 dolarla "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" grubunda gerçekleşti.

EN ÇOK ABD'YE SATIŞ YAPILDI

Bu grupta en çok ihracat yapılan ülke, 39 milyon dolarla ABD olurken, ardından 20.4 milyon dolarla Hong Kong ve 10.26 milyon dolarla Almanya sıralandı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE MÜCEVHER İHRACATI YÜZDE 22 GERİLEDİ

Mücevher ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde toplamda yüzde 22 azalarak 2 milyar 455 milyon dolar olarak kaydedildi.