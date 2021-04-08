Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı

Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Mücevher ihracatı aylık ve üç aylık düzeyde artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mücevher sektöründe Mart 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türk mücevher sektörü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

MÜCEVHER İHRACATI İLK ÇEYREKTE YÜZDE 9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Böylelikle yılın ilk çeyreğindeki mücevher ihracatı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracat, 157 milyon 500 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 143 milyon 500 bin dolarla ABD ve 87 milyon 600 bin dolarla Hong Kong takip etti.

MARTTA EN ÇOK "ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI" İHRAÇ EDİLDİ

Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılı mart ayında en çok ihraç edilen ürün grubu 244 milyon 400 bin dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu. Bu grubu 47 milyon 200 bin dolarla "İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın" ve 13 milyon 600 bin dolarla da "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grupları takip etti.