Muğla, Dalaman TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadı başladı

TİGEM tesisleri tarımın öncü güçleri olarak faaliyetlerine devam ederken, Muğla Dalaman'da çalışmalar hızlandı.

Muğla'nın içinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) tesislerinde geniş bir alanda, çok sayıda çalışan işçinin ekip biçtiği ve biçildikten sonra ikinci kez ekimin yapıldığı planlı bir üretim var.

10 bin dekara buğday dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TİGEM, Dalaman Tarım İşletmesine ait 34 bin dekarlık arazisinin yaklaşık 10 bin dekarına buğday ekilmişti, bugün de hasadına geçildi.

Buğdaylar balyalandı

Pazar talebine uygunluğu onaylanan ürün tarlada ayrıştırıldıktan sonra bitki sapları da makineler yardımıyla balya haline getirildi. Buğday, TİGEM silolarında depolanıyor.

AA'nnı haberine göre, TİGEM Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, bölgede buğday hasadının Dalaman'da başladığını söyledi.

"10 bin dekar alanda 5 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz"

İşletmenin Dalaman'daki arazisinde hububat tarımının yanında narenciye üretildiğini ve hayvancılık yapıldığını belirten Kalaycı, "Bu yıl iklim şartlarının olumlu gitmesiyle verimli bir hasat bekliyoruz. Yaklaşık 10 bin dekar alanda 5 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bunun akabinde hasat edilen alanlara ikinci ürün ekilişlerimiz devam edecek." dedi.

"3 çeşit ekmeklik buğday üretiyoruz"

Çiftçi için tohum ürettiklerine işaret eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde yaşanan zirai ürün krizlerinden dolayı ürünümüzün tek bir tanesinin dahi zayi olmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Daneden sapa ve samana kadar zerresinin heba olmaması için tamamını değerlendirme yoluna gidiyoruz. Bütün sapların da hayvancılıkta kullanılması için satışlarını gerçekleştirdik. İşletmemizde 3 çeşit ekmeklik buğday üretiyoruz. Bu tohumların tamamı yerli olarak ülkemizde ıslahı gerçekleştirilen tohumlar. Bunların üretilerek çiftçilerimize tekrar sertifikalı tohum olarak ulaştırılması için çaba gösteriyoruz."





Cumhuriyet 75, hasadı yapılan tohumluk buğdaylardan

İşletmede görevli ziraat mühendisi Serdar Baki de TİGEM arazilerinde bu yıl yerli buğday tohumlardan "Cumhuriyet 75", "Kayra" ve "Ziya Bey 98"in hasadının yapıldığı dile getirdi.

"Bulgur ve aşurelik bulgur"

TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde buğday üretiminin yanında, yağlık ayçiçeği, dane mısır, fiğ, yonca ve narenciye üretimi yapıldığını belirten Baki, "Cumhuriyet 75 çeşidimiz bulgur ve aşurelik bulgur olarak yerli bir çeşit. Ziya Bey 98 de ekmeklik buğday çeşidi olup, rekoltesi ciddi anlamda yüksek. Kayra ise birinci sınıf kaliteli kırmızı ekmeklik bir ürün." diye konuştu.