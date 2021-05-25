Muğla’da ata tohumları toprakla buluştu

Hayata geçirilen "Akıllı Tarım Çiftliği"nde toprakla buluşacak 27 bin 500 adet yerel tohum fidesinin ilk dikimi Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin tüm illerine dağıttığı 10 milyon yerel tohumun ardından yeni tohumların hayat bulması için fideler toprakla buluşuyor.

AKILLI TARIM ÇİFTLİĞİ

2022 yılında ülke genelinde dağıtımı planlanan yerel tohumların çoğaltılması için Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Akıllı Tarım Çiftliği'nde ilk fidanlar toprakla buluştu.

5 bin 500 metrekare alan içerisine dikilecek 27 bin 500 adet yerel tohum fidesinin ilkini, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Gürün Dr. Osman Gürün toprağa dikti.

Domates, salatalık, biber, fasulye, börülce, kabak gibi 49 çeşit tohum fidesi Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği’nde toprakla buluştu. 2021 yılında il genelinde toplam 109 çeşitten oluşan 30 bin yerel tohum fidesini dikmiş olacak.

“MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIM, TARIMIN DA TEMELİ YEREL TOHUMDUR”

Muğla’nın bereketli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti ve yerel tohum konusunda da hassas bir kent olduğunu söyleyen Gürün, tüm Türkiye’ye yerel tohum gönderen bir il olan Muğla’nın 2022 fidelerinin toprakla buluştuğunu belirterek, "Milli ekonominin temeli tarım, tarımın da temeli yerel tohumdur." şeklinde açıklama yaptı.