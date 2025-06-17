Muğla'nın coğrafi işaretli Ula sarımsağında hasat zamanı

AA

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesindeki Kızılağaç Mahallesi'nde Mehmet Karabıyık'ın tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte üreticilerle bir araya geldi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesi üreticileri bilgilendirdi.

KIRMIZIMSI KABUK RENGİ VAR

Yılmaz, Ula sarımsağının kendine has kırmızımsı kabuk rengi, 10-12 adetten oluşan iri diş ve baş yapısı, kokusu, tadı ve aromasıyla farklılık gösterdiğini dile getirdi.

DÖNÜM BAŞINA 400-500 KİLO VERİM ALINIYOR

Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can ise geçen yıl coğrafi işaret alınan Ula sarımsağı üretiminde geçen yıl 6 çiftçiyle başladıkları çalışmayı bu yıl 10 çiftçiye çıkarmak istediklerini, dönüm başına 400-500 kilogram civarında verim aldıklarını kaydetti.

"ŞİFA DEPOSU VE PROTEİN KAYNAĞI"

Ürünün yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini belirten Can, "Bundan sonraki hedefimiz sözleşmeli üretime geçerek pazar kanalları oluşturmak. Ula sarımsağı birçok özelliğiyle bir şifa deposu ve protein kaynağı. Bu ürünün yerel değeri bizim için çok yüksek. Ürünün katma değerini yükseltmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

"KENDİNE HAS AROMASI VE LEZZETİ VAR"

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknikeri Ünal Yılmaz, Ula sarımsağının aroması ve kendine has lezzetiyle kentin özgün tarımsal ürünlerinden biri olduğunu, yöreye özgü ürünün tanıtımı ve korunması için çaba gösterdiklerini söyledi.