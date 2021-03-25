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    Muğla’da kuzugöbeği fiyatı ile altınla yarışıyor

    Muğla’da mart-mayıs aylarında doğal ortamda yetişen kuzugöbeği mantarı kırsal mahallelerdeki vatandaşların geçim kaynağı olurken, kilosu 300 liradan alıcı buluyor.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:54
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    Muğla’da kuzugöbeği fiyatı ile altınla yarışıyor

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde geçen sene fiyatı 70-80 liraya kadar düşen kuzugöbeği, bu yıl kilosu 300 liradan pazardaki yerini aldı.

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ONARIYOR

    Mart ve mayıs aylarında doğal ortamda yetişen, bağışıklık sistemini hızlı bir şekilde onaran, kanser tedavisinde etkili olan ve içeriğinde bol miktarda potasyum ve kalsiyum bulunan mantar türlerinden kuzugöbeği, fiyatının pahalı olmasına rağmen yok satıyor.

    KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARIN GEÇİM KAYNAĞI

    Muğla’da vatandaşlar tarafından çok sevilen kuzugöbeği, aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınların da geçim kapısı oldu. Muğla’nın Menteşe ilçesindeki halk pazarında satılan kuzugöbeği mantarının kilosu 300 liradan satılıyor.

    Muğla’da kuzugöbeği fiyatı ile altınla yarışıyor #1

    "HAVALAR SOĞUK GİDİNCE KUZUGÖBEĞİNİ BULMAK ZORLAŞTI"

    30 senedir kuzugöbeği topladığını söyleyen Münevver Ölmez, “Soğuk hava şartları nedeniyle bu sene kuzugöbeği bulmakta zorlanıyoruz. Sabah gittiğimiz dağdan akşama kadar üç tane kuzugöbeğiyle geri döndüğümüz oluyor. Bu nedenle bu yıl fiyatı çok yüksek. Vatandaş fiyatın 300 lira olduğunu duyunca şaşırıyor. Geçen sene bu fiyat 70-80 liraya kadar düşmüştü.” dedi.

    Muğla’da kuzugöbeği fiyatı ile altınla yarışıyor #2

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