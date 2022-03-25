AK Parti'den torba kanun açıklaması: Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhtar maaşları ile ilgili açıklama yaparak maaşları asgari ücret seviyesine çeken kanun teklifinin Meclis'e sunulacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken, Vergi Usul Kanunu'yla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını içeren ve eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." diyerek, yeni torba yasa hakkında bilgi verdi.

AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAN MUHTAR MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Bugün Meclis'e sunulacak yeni torba yasa teklifi ile ilgili bilgi veren Elitaş, yaptığı açıklamada muhtar maaşlarınının asgari ücret seviyesine çekileceğine dikkati çekti.

FAİZSİZ EV MAĞDURLARI DA DÜŞÜNÜLDÜ

Yeni torba yasanın kapsamında faizsiz ev şirketlerinin mağdurları da düşünülüyor.





Torba yasa için yapılan çalışmalar daha önce bankacılık alanında ve TMSF özelinde şu şekilde açıklanmıştı:

SİGORTA İLE 300 MİLYAR LİRALIK HESAP GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Özellikle banka ve bankacılıkla ilgili düzenlemeler içeren yeni torba çalışmada, şirketleri ilgilendiren önemli hükümler yer alacak. Torba yasada, bankaların mevduat hesaplarına uygulanan sigorta güvenceleri genişletiliyor. Bundan sonra şirket hesaplarına da sigorta güvencesi gelecek. Bu, 300 milyar liralık bir hesabın güvenceye alınması anlamına gelecek. Bankanın batması durumunda, hesapların güvencesi için devlet devreye girecek.

BANKALARDAKİ MEVDUAT HESAPLARI KONUSUNDA UYGULANAN SİGORTA KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Bankalardaki mevduat hesapları konusunda uygulanan sigorta kapsamı genişletiliyor. AK Parti kurmayları, mevcut uygulamada, gerçek kişilere yönelik 200 bin lira sigorta güvencesi verildiğini, bir bankanın batması veya sıkıntıya girmesi durumunda, kişinin hesabındaki parayı ödeyemezse, 200 bin lirasını devletin ödediğini belirtti.

HIZLI SATIŞ, HAK KORUMAYA YÖNELİK MADDELER EKLENDİ

Taslağın TMSF ve BBDK’yı ilgilendiren maddelerine yeni hükümler ekleniyor. TMSF kayyumlarına yönelik açılan davalar konusunda farklı bir uygulama getirilecek. Herhangi bir dava durumunda kurum hatası varsa kuruma, kayyumun kusuru varsa kayyuma rücu edecek.

TMSF BİR ŞİRKETE EL KOYDUĞUNDA KISA SÜRE İÇİNDE SATILMASI İÇİ MEKANİZMA İŞLETİLECEK

TMSF bünyesindeki şirketlerinin etkin ve verimli yönetimine yönelik yeni bir uygulama gelecek. Bu kapsamda, şirketlerin kamunun yönetimi yerine satışına öncelik verilecek. TSMF bir şirkete el koyduğunda kısa süre içinde satılması içi mekanizma işletilecek. Satıştan elde edilecek para bir bankada bloke edilecek ve nemalandırılacak.