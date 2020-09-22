Mükelleflerin Gelir İdaresi'nden memnuniyet oranı yükseldi

Gelir İdaresi Başkanlığı, bir anket düzenleyerek mükellef memnuniyet oranını yüzde 78,24, meslek mensubu memnuniyet oranı ise yüzde 77 olarak tespit etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bir açıklama yaparak "Mükellef ve Meslek Mensubu Hizmet Memnuniyet Anketi"nin ikincisinin 7 Ekim-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlendiğini duyurdu.

Sonuçlarına göre çalışmaların düzenleneceği ankete katılım yüksek oldu.

BİN KİŞİDEN GÖRÜŞ ALINDI

Anket, 30 vergi dairesi başkanlığı ve 10 defterdarlık bünyesinde toplam 5 bin 183 mükellef ile 14 vergi dairesi başkanlığı ve 1 defterdarlık bünyesinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir gibi toplam bin meslek mensubunun katılımıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

MESLEK MENSUBU MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 77

Anket sonuçlarına göre, mükellef memnuniyet oranı yüzde 78,24 ve meslek mensubu memnuniyet oranı yüzde 77 olarak tespit edildi. Söz konusu oranlar, 2015 yılında mükellefler için yüzde 76,94, meslek mensupları için 74,22 olmuştu.

BAŞKANLIĞIN BİLİNİRLİK ORANI ARTTI

GİB'in bilinirlik düzeyi de 2015 yılında yüzde 84,40 iken 2019 yılında yüzde 98,20'e yükseldi.

MÜKELLEFLER, GEÇEN SÜREDE ÖDEME KOLAYLIĞININ ARTTIĞI GÖRÜŞÜNDE

Mükelleflere, ödemede güvenlik, ödeme kolaylığı ve hızı, ödemelerin hatasız olması, istenilen zaman diliminde ödeme imkanı konularında memnuniyetleri sorulurken, 2015 yılında yüzde 84,50 olan memnuniyet oranı, 2019 yılında yüzde 88,27 olarak gerçekleşti.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINA MEMNUNİYETTE AZALMA VAR

Mükelleflerin, vergi dairesine gitmeden işlemlerini gerçekleştirdiği, 2018 yılında hizmete giren İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından memnuniyet oranı meslek mensuplarında yüzde 81,04 iken mükelleflerde yüzde 78,37 oldu.

HAKLARINI KULLANAN MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 69,70

Mükelleflere, "Haklarınızı biliyor musunuz?" ve "Haklarınızı kullanırken hangi kaynaktan bilgilendiriliyorsunuz?" soruları ilk kez 2019 yılında soruldu. Mükellefler yüzde 80,60 oranında bilgilendirmenin meslek mensuplarınca yapıldığını, yüzde 73,70 oranında pişmanlık, cezalarda indirim, uzlaşma gibi haklarını bildiklerini ve yüzde 69,70 oranında da haklarını kullandıklarını belirtti.