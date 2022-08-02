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    Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün açıklanan proje ile ilgili kira ve konut fiyatlarında gerileme yaşanacağını ve yapılan projelerle de buna imkan sağlanacağını duyurdu.
    • 02.08.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:47
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    Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

    Dünkü Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarihi bir müjde verilince, basın mensupları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a gelişmeleri sordu.

    Bakan Kurum da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Yüksek fiyat şikayetleri takip ediliyor

    Ayrıca yüksek kira ve konut fiyatlarına ilişkin Bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarının sorulması üzerine Kurum, konuyla ilgili şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıklarını söyledi.

    "Vatandaşımızı konut işinde de açıkta bırakmayacağız"

    Bakan Kurum, Bakanlığın kira ve konut artışını titizlikle takip ettiğini belirterek "Kira ve konut fiyatlarında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açıkta bırakmayacağız.

    "Kira artışı suniydi"

    Kira artışı suni bir artıştı, bunu hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle durumda iyileşme olacak. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Fiyatların gerilemesine neden olacak ve sistem oturacak." ifadesini kullandı.

    Projenin detayları eylül ayında açıklanacak

    Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

    Murat Kurum

    "Çimento maliyetleri gerilemeye başladı"

    Dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla ülkelerin üretime geçtiğini, inşaat sektörünün ana maliyetlerinden demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığının altını çizen Kurum, "Arz arttı, talep aynı kalınca mecburen fiyatlar da geriliyor." dedi.


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