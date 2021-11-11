MÜSİAD'tan asgari ücret açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, 202asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HT’ye konuk oldu.

Asmalı, asgari ücret hesaplamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

''ENFLASYON ORANININ EN AZ 10 PUAN ÜZERİNDE OLMALI''

Asmalı, asgari ücretlilerin gelirinin yükseltilmesinin gerektiğini belirttiği konuşmasında, "Asgari ücrette artış enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olmalı" dedi.

Döviz kurunda yaşanan yükselişe de değinen Asmalı, sürdürülebilir bir döviz kurunun sanayici için önemli olduğunu ve kurda yaşanan oynaklığın endüstriyi etkilediğini söyledi.

Döviz kurunun stabil olmasının olumlu etkilerinin olduğunu vurgulayan Asmalı, "Sanayici, kurun gidişatını tahmin edebilmeli diye düşünüyorum" dedi.

''İŞVEREN ÜZERİNDEKİ ASGARİ ÜCRET VERGİ YÜKÜ AZALTILMALI''

Asmalı, birkaç gün önce MÜSİAD’ın 2021-2023 dönemi Yönetim Kurulu’nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada da, çalışanların daha iyi maddi koşullar altında çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri, alım güçlerinin artmasının, en az onlar kadar işverenler olarak kendilerini de memnun edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz."





“DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNİ ÖNEMLİ BULUYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu da 2022 asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Konfederasyon, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

“Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz.”





Asgari ücrete yüzde 25 veya üstünde zam bekleniyor - HABERİ İÇİN TIKLAYIN