Müsilaj gübreye dönüştü

Yapılan bir araştırma Marmara Denizi'nde görülen müsilajı tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırmanın formülünü buldu. Değerlendirmeyi hayata geçirmek için tesis kurulması gerekecek.

Marmara Denizi'ni saran ve kıyılarda büyük oranda görüntü kirliliğine neden olan müsilajın temizlenmesinde seferberlik ilan edildi. Ancak toplanan müsilajın ne yapılacağı konusu cevapsız kalmıştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AR-GE firması sahibi Faruk Durukan yaptıkları çalışma sonucunda müsilaj örneklerinden yapılan çalışmalar ile gübre üretilebileceğini ifade etti.

"ATIK MÜSİLAJDAN GÜBRE ÜRETİLEBİCEK"

Durukan, atık müsilajlardan gübre yapılabileceğini ifade ederek, “Deniz salyasının gübre olması konusunda yaptığımız çeşitli çalışmalar var. Bu görmüş olduğunuz deniz salyasının kurutulmuş hali. Vakum altında kurutulmuştur. Değerlerine bakıldığı zaman gübre değerlerine uygun olduğunu görüyoruz. Bunun için gübrenin fermente edilmesi gerekmektedir. Bunun için tesis gerekir." dedi.

"MÜSİLAJIN İÇİNDEKİ AĞIR METALLERİN ÇIKARTILMASI GEREKİYOR"

Çıkan atıkların ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olabileceklerini ifade eden Faruk Durukan, “Bizim bu çalışmamız mevcut olan problemi yok etme ile ilgili olmaktan ziyade, çıkan malzemenin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili. Şu ânda 7, 8 bölgede araştırma yaparak ağır metallerin içerisindeki değerlerine göre, ağır metallerin alınması gerekecektir. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

MÜSİLAJIN GÜBRE OLMASI İÇİN VAKUM YÖNTEMİ İLE KURUTULUYOR

Edremit ilçesindeki AR-GE firmasının laboratuvarlarında vakum yöntemiyle kurutulan müsilaj fermente edildikten sonra gübre olarak kullanılabilecek.