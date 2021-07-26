Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yürütülen kapalı sulama ve güneş enerjisi sistemli hayvan içme suyu teminiyle hayvan hastalıklarının önüne geçildi.

Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen kapalı sulama ve güneş enerjisi sistemli (GES) hayvan içme suyu teminiyle hayvanlarda bu yıl hastalığa rastlanmadı.

KAPALI SULAMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Malazgirt ilçesi Karıncalı köyü ve merkeze bağlı Arpayazı köyüne kapalı sulama sistemi uygulanırken; Kıyık, Güzeltepe, Bağlar ve Çukurbağ köylerine de güneş enerji sistemi hayvan içme suyu temini ile gölgelikler yapıldı.

Muş'ta alınan önlemler sayesinde hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor ViDEO

HAYVANLAR TEMİZ SU İÇTİ VE HASTALANMADI

1 milyon 600 bin lira devlet desteği sağlanan proje sayesinde temiz su içen hayvanlarda bu yıl hastalığa rastlanmaması çiftçileri memnun ediyor.

“HAYVANLARIMIZ ARTIK SAĞLIKLI VE TEMİZ SU İÇİYOR”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bağlar Köyü Muhtarı Mazhar Gökçek, köyün yüzde 80’inin hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Hayvanlarımız her sene pis su içtiği için hastalanıyordu. Bu sene hayvanlar sağlıklı ve temiz su içiyor. İl özel idaresinin yapmış olduğu güneş enerji paneli ile temiz su elde ediyoruz. Hayvanlarımız bu yıl sularını teknelerden içiyor. Su yönünden artık bir sıkıntımız yok. Hayvanlarımız hastalanmadığı için bu durumdan çok memnunuz.” dedi.