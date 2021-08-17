Muş’ta çiftçilere yarısı devlet destekli koç dağıtımı yapıldı

Muş’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, “Halk Elinde Islah ile Geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 devlet desteğiyle koç dağıtıldı.

Muş’ta kent genelinde koyun varlığı, 1 milyon 235 bin seviyesinde bulunuyor. Yapılan çalışmaların ve desteklerin amacı, bölgedeki hayvancılığın sayısını ve kalitesini artırmaya yönelik.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen koç dağıtım töreninde, koçlarına kavuşan çiftçiler memnun oldu.

47 KOÇ DAĞITILDI

Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başvuruları kabul edilen 10 hak sahibine, 47 koç dağıtımı yapıldı. Koçlarını teslim alan hak sahipleri, hayvanlarını pikaplara yükleyerek köylerinin yolunu tuttu.

MOR KARAMAN KOÇ DAĞITIM PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, “Projemiz, Halk Elinde Islah ile Geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım projesidir. Hayvancılığın geliştirilmesi kararı kapsamında 49 üreticimiz bize müracaatta bulunmuştu daha önce.

48 BAŞVURUDAN, 10’UNA DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

48 üretici başvurusunu Bakanlığımız uygun gördü. Fakat parasının yüzde 50’sini yatıran 10 yetiştiricimiz oldu. Bu 10 yetiştiricimize bugün 47 koç dağıtmaktayız. Son derece güzel koçlar. Bu koçların her biri için Bakanlığımız 1.500 lirasını karşılıyor, 1.500 lirasını da çiftçimiz ödeyecek ya da ödediler. Kan değişimi yoluyla bundan sonra daha yüksek verimli kuzular elde edilecek.” dedi.

“DAHA ÖNCE DE DEVLET BANA 40 KOYUN YARDIMINDA BULUNMUŞTU”

Devletin yüzde 50 yardımıyla koç sahibi olduğunu belirten 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Süreyya Yürekdeler, “Allah devletimize zeval vermesin. Daha önce de devlet bana 40 koyun yardımında bulunmuştu. Şu anda 4 koç yardımı aldım. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Devletin yardımı olmasaydı bu koyunları almaya imkanımız yoktu. Teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 50 DESTEKLE 5 KOÇUMU ALDIM”

Koç desteği için başvuruda bulunduğunu anlatan vatandaşlardan Mehmet Nuri Bozkurt ise “Paramı yatırıp, yüzde 50 destekle 5 koçumu aldım ve köye götüreceğim. Allah devletten razı olsun. Hayvanlar güzel, mutluyum. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. Başka bir geçim kaynağımız, arazimiz yok. Tek işimiz koyunlarla uğraşmak.” diye konuştu.