Yaz aylarının belirtisi olan karpuzun, havaların sıcak gitmesi üzerine ekimine başlandı.

Karpuz üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden olan Muş’ta, ekime hazır fideler toprakla buluşmaya ve kentte havaların ısınmasıyla birlikte karpuz üreticileri tarlaya girmeye başladı.

KARPUZ ÜRETİMİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Toprak sürümü yapılması ve damlama sulama sisteminin çekilmesinin ardından ekime hazır fideler, tek tek toprakla buluşturuluyor.

“İLK KIRIMDAN 1.000 TON KARPUZ BEKLİYORUM”

Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyünde 110 dönümlük alanda karpuz ekimi yapan üreticilerden Barış Tekin, fideleri çekirdekten kendisinin yetiştirdiğini söyledi. Uzun zamandır fide işi yaptığını fakat bu sene ekim yapmayı tercih ettiğini anlatan Tekin, “Ortak olarak bu işi yapmaya karar verdim. Bu tarlada ilk kırımdan 1.000 ton karpuz bekliyorum. Toplamda ise 2 bin ton civarında karpuz elde etmeyi hedefliyorum.

Muş’ta karpuz fideleri toprakla buluştu ViDEO



KARPUZLAR ÇUKUROVA, ADANA, MERSİN, İSTANBUL VE BURSA’YA GİDECEK

Elde ettiğimiz karpuzları Çukurova, Adana, Mersin, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Karpuzlar dayanıklı olduğu için her il ve ilçeye gönderebiliyoruz. Şu anda yaklaşık 200 bin civarında bir masrafımız oldu. Buradan yaklaşık bir milyon civarında gelir bekliyoruz.” dedi.

OKUL TATİL OLUNCA, O DA TARLADA FİDE EKİYOR

Okulların koronavirüs nedeniyle tatil olmasından dolayı tarlada fide dikimi yaptığını anlatan işçilerden Orhan Sezgin ise “Tarlada çalışıyorum. Okulumuz pandemiden dolayı tatil. Burada harçlığımı çıkarıyorum. Günde 1.000 tane fide dikiyorum ve böylelikle ekonomik olarak kendime ve aileme katkı sağlıyorum.” diye konuştu.