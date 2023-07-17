Muş'ta küçükbaş hayvan sütünden yılda 500 milyon lira katkı sağlanıyor Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta yapılan küçükbaş hayvancılıkla yılda toplam 59 bin ton süt elde ediliyor.

AA

Türkiye'de hayvancılık merkezlerindeki üretim tüm verimi ile devam ediyor.

Muş'ta, 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvandan yılda yaklaşık 59 bin ton süt üretimiyle ekonomiye 500 milyon lira katkı sağlanıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 600 rakımla Ilıca köy yaylasında konaklayan besiciler, hayvanlarını otlatıyor.

Şehir genelinde 3,5 milyon dönüm mera bulunuyor

Muşlu besiciler 59 bin ton süt üretiyor

Kentin 217 yaylasında hayvanlarını otlatan besiciler, yılda yaklaşık 59 bin ton süt üreterek gelir elde ediyor.

"Huzur ve güven ortamının sağlamasıyla hayvancılık canlandı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Ilıca köy yaylasında konaklayan besicileri ziyaret etti. Bölgede huzur ve güven ortamının sağlamasıyla hayvancılığın canlandığını belirten Gün, şunları kaydetti:

Muş hayvancılık potansiyeli yüksek olan illerinden biridir. Kent genelinde 1 milyon 201 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İlkbaharda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman gibi illerden getirilen 300 bin civarındaki küçükbaş hayvan da burada otlatılıyor. Yayla zamanı küçükbaş hayvan sayısı 1,5 milyonu aşıyor. İlimizdeki mera ve yaylalar önemli yere sahip. Besiciler yaz aylarında ilimiz tercih ediyor. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt mandıracılar tarafından değerlendiriliyor.

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