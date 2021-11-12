İşsizlik konusunda devam eden tartışmalara sektörden yanıt geldi: "Tanıdığımız herkes işçi arıyor, işsizlik değil işçi bulma sorunu var."

Türkiye'de özellikle pandemi dönemine girilmesiyle birlikte gündemde en çok yer alan konulardan biri işsizlik.

Bazı çevreler işsizlik olduğunu aylarca iş bulamadıklarını söylerken bazı çevreler insanların iş beğenmediğini savunuyor.

Konuyla ilgili sanayicilerden de zaman zaman açıklamalar geliyor.

Sektörden yeni bir açıklama geldi.

"İŞSİZLİK OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Bloomberg HT'de ekrana gelen 30 Dakika programına telefonla bağlanan Form Düğme kurucu ortağı Mustafa Oktay, işsizlik olduğuna inanmadığını söyledi.

Mustafa Oktay, "İşsizlik derken, işçi bulma sorunu diyelim. Ben açıkcası, işsizlik olduğuna inanmıyorum. Çalışmak isteyen herkese iş var.

"TANIDIĞIMIZ HERKES İŞÇİ ARIYOR"

Biz bugün kendi fabrikamızda da işçi arıyoruz, tanıdığımız herkes bugün işçi arıyor. Bizim işimize yarıyacak işçilere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Mustafa Oktay: İşsizlik olduğuna inanmıyorum VİDEO