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    Mustafa Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt içi patent, marka ve tasarım başvuruları hakkında bilgi verdi.
    • AA
    • 26.04.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 12:00
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    Mustafa Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 arttı

    Türkiye'de koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerine rağmen patent, marka ve tasarım başvurularında artış yaşandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen gerçekleştirilen "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğine katıldı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada 2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvurularının yüzde 28, marka başvurularının yüzde 47 ve tasarım başvurularının yüzde 15 arttığını kaydetti.

    Mustafa Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 arttı #1

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