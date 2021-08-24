Mustafa Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdam en az 50 bine ulaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayarak yapay zeka alanındaki istihdamın geleceğine ışık tuttu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi", Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Türkiye'nin ulusal yapay zeka stratejisini hakkında bilgi verdi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'ndeki stratejiyi, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik." şeklinde açıkladı.

TEDBİR VE DESTEKLER ARTACAK

Bakan Varank, Yapay Zeka Stratejini belirlenen tedbirlerle desteklerin daha da etkinleştirileceğini aktararak "Bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." dedi.

YAPAY ZEKA ALANININ ÜLKE EKONOMİSİNE YAPTIĞI KATKI YÜZDE 5 ARTACAK

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin, 2025'te yapay zeka alanının ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına yaptığı katkıyı yüzde 5'e yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

