Bakan Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezin'e tamamı geri ödemesiz olmak üzere 2,2 milyon liranın üzerinde bütçe aktarılacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in destekleriyle hayata geçirilen Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılış törenine katıldı.

Bakan Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKMER) daha işin başında 100 milyon liralık bir yatırım fonu oluşturulduğunu belirterek, "Burada faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı karşılamak üzere yatırımcıları hazır." dedi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, 2020'de koronavirüs salgını şokunun tüm dünyada en ağır şekilde yaşandığı bir dönemde, Türkiye'den bir şirketin ilk kez milyar dolar değerlemeye ulaşarak "unicorn" yani Türkiye'deki tabiriyle "Turcorn" olduğunu hatırlattı.

2021 TARİHİ BİR YIL OLDU

Varank, 2021 yılında Turcorn sayısının 5’e yükseldiğini söyledi. Varank, 2021 yılının sadece Turcornlar açısından değil, bir bütün olarak tüm girişim ekosistemi için tarihi yıl olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Mustafa Varank: Ankara TEKMER'e 100 milyon liralık yatırım fonu VİDEO

"300'DEN FAZLA GİRİŞİM TOPLAMDA 1,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM ALARAK TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"

"Türkiye’de 300'den fazla girişim, toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 'Maşallah' diyelim. Bu değer bir önceki yılın yaklaşık 10 katı. Önemli bir başarı ama daha gidecek çok yolumuz var. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde kendimize 2023 yılına kadar en az 10 Turcorn çıkarma hedefi koyduk. Kısa sürede katettiğimiz mesafeye bakınca, ben açıkçası bunun ulaşılması zor bir hedef olduğuna inanmıyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız Ankara TEKMER'in de bu hedefe giden yolda ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak. Çünkü bu güzel mekan, cevval girişimcilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, çözümler üretecek şekilde tasarlandı."





"İNKÜBASYON MERKEZLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Varank, şöyle konuştu:

"KOSGEB’in yenilenen İŞGEM-TEKMER Programı ile teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine önayak olan inkübasyon merkezlerini bizzat destekliyoruz. Buralara çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Personel giderlerinden tefrişata, makine teçhizattan eğitim, danışmanlık ve organizasyon giderlerine kadar birçok kalemde kapsamlı desteklerimiz bulunuyor. Mesela bu merkeze tamamı geri ödemesiz olmak üzere 2,2 milyon liranın üzerinde bütçe aktaracağız. Helali hoş olsun. Benim gözümde bunun gibi yapılar desteği sonuna kadar hak ediyor. Özverili genç girişimcilerin çalışmaları neticesinde bu desteğin ülkemize misliyle katma değer olarak döneceğine inanıyorum, bundan en ufak şüphem yok. İşte bu sebeple diğer birçok şehrimizde de yeni TEKMER'lerin açılmasını destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Sadece bu program kapsamında desteklediğimiz ve yakın zamanda faaliyetlerine başlayan 11 TEKMER'imiz daha var."

Varank, Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla Türkiye'de ilk olarak kitle fonlama sistemine dayalı bir destek mekanizması geliştirdiklerini anımsatarak, Ankara TEKMER'in de Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaparak kitle fonlamasına dahil olması gerektiğini söyledi.

AZERBAYCANLILARA TEKNOFEST'E KATILIN ÇAĞRISI

Bakan Varank, 2018 yılından bu yana düzenledikleri TEKNOFEST'in katılımcı sayısının her yıl katlanarak arttığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl TEKNOFEST’i Karadeniz'e taşıyacak ve Milli Mücadele meşalesinin ateşlendiği Samsun merkezli düzenleyeceğiz ama bizi daha da heyecanlandıran, 26-29 Mayıs'ta Bakü'de TEKNOFEST AZERBAYCAN'ı gerçekleştireceğiz. Böylece organizasyonumuzun küresel bir marka olma yolundaki ilk adımını atmış olacağız. 17 Şubat'a kadar TEKNOFEST AZERBAYCAN yarışmalarına başvurular devam ediyor. Yarışmaların bir kısmına Türkiye'den de başvurmak mümkün. Bu vesileyle Can Azerbaycan’a buradan selamlar gönderiyor, hem Azerbaycanlı kardeşlerimi hem de sizleri yarışmalara başvurmaya davet ediyorum."