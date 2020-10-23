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- Mustafa Varank: Ar-Ge harcamalarında son 10 senenin rekorunu kırdık
Mustafa Varank: Ar-Ge harcamalarında son 10 senenin rekorunu kırdık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık.
- AA
- 23.10.2020 - 11:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık.
Özel sektör inovasyon ruhunu ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, finansmanının yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi."