Uğur Şahin'in Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurduğunu belirten Bakan Varank, kendisiyle ortak aşı üretimi konusunu görüşeceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık'ta gazetecilere konuşan Varank, bilim insanlarının aşı konusunda tereddütleri olduğuna işaret ederek, "Aşı süreçleri dünyada çok uzun sürüyor. Hızlıca bir şey yapabilir miyiz, Türkiye'deki kapasite yeterli mi? 'Aşı geliştirsek bile üretebileceğimiz tesis yok.' diyen hocalarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Varank, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı açıklamaya değinerek, şöyle konuştu:

"HASAN MANDAL HOCAMIZA ALMANYA'YA GİTMESİ İÇİN TALİMAT VERDİM"

"Hoca 'Son 15 yılda Türkiye'deki teknoloji yatırımları gelişti, TÜBİTAK ile görüşüyoruz.' dedi. Doğru, biz mart ayından beri Uğur Hoca ile görüşüyoruz. Burada beraber iş yapmak için görüşüyoruz. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya'ya gitmesi için. 'Beraber üretim yapabilir miyiz?' diye. Türkiye iyi bir noktada. Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız.

Mustafa Varank: BioNTech ile Türkiye'de ortak üretimi görüşeceğiz ViDEO

"KENDİ AŞIMIZIN OLMASINI İSTİYORUZ"

Salgınla beraber özellikle insanların aşılanmasıyla insan adayları bulmakta zorlanıyorsunuz özellikle faz 3 aşamasında ama biz bu işe çok ciddi şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu salgının uzun yıllar devam edeceğini görüyoruz. Bugün aşılanma takvimlerini ilan eden ülkelere baktığınızda dünya nüfusunun az bir kısmının 2021'de aşılanacağını görüyoruz. Belki yabancı ülkelerle iş birliği yapabiliriz ama kendi aşımızın olmasını istiyoruz. Burada kazandığımız kabiliyetlerin Türkiye’nin elini çok güçlendireceğinin farkındayız."





Hasan Mandal'ın birçok kez Uğur Şahin ile görüştüğünü söyleyen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM TESİSİ KURABİLİR MİYİZ DİYE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Birlikte araştırma merkezi açma fikri bu görüşmelerden doğdu. Biz şu anda şunu biliyoruz. Onların üretim kapasitelerinde bir kısıt var. 'Beraber bir üretim tesisi Türkiye'de kurabilir miyiz?' diye bizzat gidip görüşmesini istedim. Zoom toplantıları etkili olsa da yüz yüze görüşme daha farklı. Kısa sürede gidecek. Türkiye'de üretim yapabilir miyiz diye alternatifleri konuşacağız.

"UĞUR HOCA TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÜZEL CÜMLELER KURDU"

Almanya açısından yasal engel yok. Fikri mülkiyetle ilgili kısıtlama var mı, bilmiyorum. Bunları da tartışmak üzere gidiyor. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor, özellikle kanser çalışmaları yapmak istiyor. Bunu zaten bir yola soktuk. Ortak üretim konusunu Hasan Hoca görüşecek."