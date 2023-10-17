Mustafa Varank: Birçok çok uluslu şirket Türkiye'yi tercih ediyor BAE'nin başkenti Abu Dabi'de "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu" gerçekleştirildi. Burada Mustafa Varank ve Burak Dağlıoğlu birer konuşma yaparak Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlattı.

AA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla daha önce Londra, Paris, Milano, Viyana, Pekin, Singapur, Kuala Lumpur, Tokyo, Seul, Vaşington ve New York’ta "Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız" temasıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları" devam etti.

"Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları"nın 12'ncisi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, programa katılarak bir konuşma gerçekleştirdi ve Türkiye'nin bölgesel üs olması nedeniyle birçok çok uluslu şirketin Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

"Yatırımcıların Türk ekonomisine güveni attı"

Varank, konuşmasında, yabancıların Türkiye'de yatırım yapmasının, Türk ekonomisine duyulan güvenin artmasının bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye- BAE arasındaki ekonomik ilişkiler görüşüldü

Resepsiyonda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım süreçleri ve yatırım fırsatları ele alındı. Resepsiyon öncesinde lojistik, enerji, konaklama, bilişim, finansal hizmetler ve üretim alanlarında BAE’de faaliyet gösteren 30'a yakın firma ve kamu kurumunun katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

"Küresel ticaretteki payımız şu anda yüzde 1'den fazla"

Resepsiyonun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, BAE'den Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 600 şirketin olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

Son 20 yılda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin başarıları hızlandı, ülkemizin yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Küresel ticaretteki payımız 2002'de yüzde 0,5 idi, şu anda yüzde 1'den fazla bir orana ulaştık. Türkiye son 20 yılda 250 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım aldı. 20 yıl önce uluslararası şirket sayısı sadece 5 bin 600 civarındaydı. Şimdi ise 80 bin kişilik bir uluslararası yatırımcı topluluğuna sahibiz. Türkiye olarak hedefimiz dünya çapında ilk 10 ekonomi arasında yer almak. Şu anda Türkiye, GSYH büyüklüğü açısından ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor ve kesinlikle ilk 10 ekonomi arasında yer alacağız. Bu bakış açısıyla küresel şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz.

"Birçok çok uluslu şirket araştırma, tasarım, üretim, ihracat ve lojistik için Türkiye'yi tercih ediyor"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da Türkiye ile BAE'nin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yıldönümünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu ifade etti. Çok sayıda küresel şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeye devam ettiğini ve daha fazlasının da bölgedeki faaliyetlerini genişletme arayışında olduğunu aktaran Varank, şu bilgileri kaydetti:

Türkiye'nin bölgesel üs olması nedeniyle birçok çok uluslu şirket artık araştırma, tasarım, üretim, ihracat ve lojistik için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu durum, yatırımcıların Türk ekonomisine duyduğu güvenin arttığının açık bir kanıtıdır. Doğu ve Batı'nın kesişme noktasında yer alan Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki ticaret ve yatırım yollarının kesişme noktasında yer almaktadır. Bağlanabilirlik, lojistik, altyapı, kapsamlı teşvik sistemleri ve nitelikli iş gücü sayesinde Türkiye elverişli bir iş ortamına sahip.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)