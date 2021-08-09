Mustafa Varank: Dışa bağımlılıktaki dezavantajı avantaja döndürmek istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katıldığı konferansta yenilenebilir enerjiden maksimum düzeyde yararlanarak petrol ve gazdaki dışa bağımlılıktaki dezavantajı avantaja çevirmek hedefini aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen "World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılarak, yatırımcılara verdikleri destekler ve yatırım projeleri ile ilgili bilgi verdi.

“ENERJİ KRİTİK BİR BİLEŞEN”

Güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden yolun girdilerin ne kadar verimli ve rekabetçi şekilde bir araya getirildiğiyle doğrudan ilişkili olduğuna işaret eden Varank, enerjinin bu kapsamda kritik bir bileşen niteliği taşıdığını söyledi.

“ÜRETİM İÇİN ENERJİYE İHTİYAÇ VAR”

Varank, büyüme için üretime, üretim için de enerjiye ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, endüstri geliştikçe enerji ihtiyacının da arttığını bildirdi.

“ENERJİDE DIŞA BAĞIMLIK CARİ AÇIK RİSKİNİ ARTIRIYOR”

Türkiye gibi ülkeler için enerjide dışa bağımlılığın cari açık ve dış kırılganlık riskini artırdığını ifade eden Varank, "Yenilenebilir enerji, özellikle gelişmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltma ve sanayileşmeyi hızlandırmada önemli bir alternatif. Ayrıca düşük maliyeti ve çevresel avantajlarıyla sürdürülebilirlik açısından çok önemli." diye konuştu.

"PETROL VE GAZDAKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AVANTAJA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ"

Gelecek 10 yılda kamu ve özel sektör tarafından taahhüt edilen 1 trilyon dolarlık rüzgar ve güneş yatırımının bulunduğu bilgisini veren Varank, "Bu rakamlar sektörün önemini ve değişime uyum sağlama ihtiyacını gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye olarak, yenilenebilir enerjiden maksimum düzeyde yararlanarak petrol ve gazdaki dışa bağımlılığımızı avantaja çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"6 BİN MEGAVAT GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİNE ULAŞILACAK"

Varank, "enerji ihtisas endüstri bölgeleri" kurulmasına ilişkin desteklere de işaret ederek, bu bölgelerde dünya standartlarında altyapı sağladıklarını ve cömert teşviklerle yatırımcılara yer tahsis ettiklerini dile getirdi. Bakan Varank, bu bölgeler tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 6 bin megavat güneş enerjisi kapasitesine ulaşılacağı bilgisini verdi.

MUSTAFA VARANK, ARAŞTIRMACILARI TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Ülkedeki Ar-Ge temelli gelişmenin dünyanın dört bir yanından önde gelen araştırmacıları çekmeye başladığına dikkati çeken Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın ilk çağrısında 21 ülkeden 127 bilim insanının araştırmalarını Türkiye'ye taşıdığını hatırlattı. Varank, bu araştırmacıların hepsinin kendi alanlarında öncü işlere imza attığını ifade ederek, sürdürülebilir çevre ve dijital dönüşüm konusunda çığır açıcı projeler hayata geçirdiklerini, enerji konusunda çalıştıkları projelerin de öne çıktığını söyledi. Bakan Varank, konferans katılımcılarını da Türkiye'de çalışmaya ve programlardan yararlanmaya davet etti.

TÜBA World Conference on Energy Science and Technology Programı, çeşitli oturumlarla 12 Ağustos'a kadar devam edecek.