Mustafa Varank: Dünyada seramik ve vitrifiyede ilk akla gelen ülke Türkiye olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni'nde seramik ve vitrifiye sektöründeki gelişmeleri gözler önüne serdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma töreninde seramik sektörünün bulunduğu yeri tarif ederken dünyada seramik sektöründe ilk akla gelen ülke İtalya'ysa bundan sonra ilk akla gelen ülkenin Türkiye olacağına vurgu yaptı.

Mustafa Varank temel atma törenine katıldı

Bakan Varank, Kale 65'inci Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bazı markaların özel olduğunu, Kale Grubunun da Türkiye'nin yüz akı şirketleri arasında yer aldığını aktardı.

"Bazı markalar o ürünle bütünleşir"

Bakan Varank, bazı markaların o ürünle bütünleştiğini dile getirdiği konuşmasında, Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, seramik karo ve fayans ürünleri için "kalebodur" isminin kullanıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Benzer şekilde, seramik fayans yapıştırıcısı alırken de 'kalekim' demeniz yeterlidir. Bunun gibi jenerik markalardan bir tane bile çıkarmak büyük bir başarıyken Kale Grubu'nun böyle en az iki markası var. Ben babamla o İstanbul'da inşaat yaparken çok çalıştım, bu markaların ne olduğunu gayet iyi bilen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. İnanın bu başarı, dünya genelinde bile eşine çok az rastlanır başarılardan bir tanesi. Sadece bu hususu düşündüğünüzde bile Kale Grubunun 65 yıla sığdırdığı başarıların önemini anlıyorsunuz zaten. Şu anda içinde bulunduğumuz bu yerleşke, ülkemizin ilk ve en büyük, dünyanın da sayılı seramik üretim komplekslerinden biri. Toplamda 1.250 dönümlük bir alanda, yer karosundan duvar karosuna, granitten vitrifiyeye kadar tam 50 farklı tesis burada faaliyet gösteriyor. 1957'de mütevazi bir tesisle başlayan yolculuk, zaman içinde yapılan vizyoner yatırımlarla 6 bin kişinin çalıştığı devasa bir sanayi bölgesine dönüşmüş durumda.





Avrupa'nın 5'inci en büyük seramik karo üreticisi

Bugün geldiği nokta itibarıyla yıllık 65 milyon metrekarelik üretim yapan, Avrupa'nın 5'inci, dünyanınsa 17'nci en büyük seramik karo üreticisinden bahsediyoruz."

"Rol madel olacak bir büyüme hikayesi"

Grubun yaptığı üretimin 100'den fazla ülkeye de ihraç edildiğini dile getiren Bakan Varank, Türk sanayisi için rol model olabilecek bir büyüme hikayesi gördüklerini belirtti.

Bakan Varank, Kale Grubu'nun farklı sektörlerde faaliyet gösteren 17 firmayla istihdama ve Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak, savunma sanayi alanında yaptıkları işlerden dolayı da grubun kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

"Bu fabrikaya yaklaşık 550 milyon lira yatırım yapılacak"

Granit Slab Fabrikasının temelini attıklarına dikkati çeken Varank, "3 etaplık bir yatırımın ilk aşaması olan bu fabrikaya yaklaşık 550 milyon lira yatırım yapılacak. Devamında gelecek yatırımlarla beraber toplam tutarın 1 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu tesiste yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granit üretimi yapılacak. Faaliyete geçtiğinde yıllık 1,5 milyon metrekare üretim yapılacak bu fabrikada ilave 70 kişi istihdam edilecek. Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Yerli ve milli teknolojiyi baş tacı ediyoruz"

Bakan Mustafa Varank, Türkiye ekonomisine katkıları için Kale Grup yönetimine teşekkür etti.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının şirketleri yalnız bırakmadığını belirterek şunları söyledi:

"Kale Seramiğin 14 yatırımı için 1,6 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yine, Kale Grubu bünyesinde yer alan 3 adet AR-GE merkezini onaylayıp devreye aldık, buralardaki araştırma geliştirme faaliyetleri için ciddi avantajlar sağlıyoruz. Temelini atacağımız bu fabrika yatırımını da teşvik sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Helali hoş olsun, yatırımın Çanakkale'ye ve ülkemize yapacağı katkılara baktığınızda tüm bu destekleri sonuna kadar hak ettiğini zaten görebiliyorsunuz. Göreve geldiğimiz günden beri Türkiye sanayisini hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İş insanlarımızla hem sahada hem Bakanlıkta bir araya geliyoruz. Bir taraftan bilmediklerimizi öğrenirken diğer taraftan sanayinin talep ve önerilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk sanayisini yeniden şekillendiriyor, yerli ve milli teknolojiyi baş tacı ediyoruz.





Seramik sektörünün 1 milyar doların üzerinde ihracatı var

Bu manada seramik sektörü bizim göz bebeklerimizden bir tanesi. İhracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi ve 1 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye’nin en önemli endüstrileri arasında yer alıyor. 40 bin doğrudan, 330 bin dolaylı istihdam oluşturuyor."

"Dönüşüm, seramik sektörü için zorunluluk"

Yatırımcılara Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı takip etmelerini tavsiye eden Varank, "Yeşil dönüşüm, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik artık ülkelerin ajandalarının ilk sırasında yer alıyor. Avrupa Komisyonunun Temmuz 2021’de açıkladığı uyum paketiyle gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenlemesi, Avrupa Birliği tarafından 2026'da uygulamaya konulacak. Seramik sektörünün bu düzenlemeden etkilenecek sektörlerden birisi olması bekleniyor. Biz ihracatımızın önemli bir bölümünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bu dönüşüm seramik sektörü için bir tercih değil zorunluluk." dedi.

İtalya değil Türkiye, Almanya değil Türkiye

Bugün dünyada seramik sektöründe ilk akla gelen ülkenin İtalya olduğunu ancak bunu Türkiye olarak değiştireceklerini dile getiren Varank, "Burada Avrupalı dostlar var, kusuruma bakmasınlar ama ben bunu söyleyeceğim; bugün dünyada seramik sektöründe ilk akla gelen ülke İtalya'ysa bundan sonra seramikte ilk akla gelen ülke Türkiye olacak. Eğer vitrifiyede bugün dünyada ilk akla gelen ülke Almanya'ysa bundan sonra emin olun ilk akla gelen ülke Türkiye olacak. Biz bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz ve sektörümüze, iş insanlarımıza gerçekten güveniyoruz." ifadelerini kullandı.