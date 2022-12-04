Mustafa Varank, dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikasını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünya pazarının yüzde 26’sını elinde bulunduran, Porsche’dan BMW’ye kadar üretim yapan dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikasında incelemede bulundu.

İzmir'de bulunan ve otomomotiv sektörü için ateşleme bobini üreten fabrikanın üretiminin yüzde 100'ü ihraç ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu fabrikayı gezerek, Türkiye'nin üretime olan katkısına değildi ve sektörün büyüklüğü ile ilgili bilgi verdi.

"Türkiye’de Eldor’un 5 fabrikası var"

Bakan Varank, dünya pazarının yüzde 26’sını elinde tutan ve geçen sene 200 milyon euroluk ihracat yapan firma ile ilgili olarak, “Eldor firması da otomotiv endüstrisinde dünyadaki güçlü firmalardan bir tanesi. Türkiye’de Eldor’un 5 fabrikası var. Onlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Burası ateşleme bobinleri üreten bir fabrika ve buradaki üretimin yüzde 100’ü şu anda ihracata gidiyor.” dedi.

Mustafa Varank İzmir'de ateşleme bobini fabrikasını inceledi VİDEO

"Tesisin elektrikli otomobillerle ilgili teşvik belgesi var"

Varank, Eldor’un geçen sene Türkiye’den 200 milyon avroluk ihracat yaptığını belirterek “Biz Eldor’un yakın zamanda yapacağı elektrikli otomobillerle ilgili bir yatırımı da desteklemek üzere teşvik belgesi düzenlemiştik. Arkadaşlarımız şu anda o yatırımı hayata geçiriyorlar.” diye konuştu.

"Teknolojilerin önemli bir kısmında Türk vatandaşlarının imzası var"

Otomotiv endüstrisi dönüştükçe tedarikçi firmaların da kendilerini geliştirdiklerini, güncellediklerini anlatan Varank, “Eldor firması da elektrifikasyona yönelik elektrikli motorların gündeme gelmesiyle çok ciddi Ar-Ge faaliyetleri, yatırım ve üretim yapan bir firma konumuna geliyor. Burada sevindirici olan taraf otomotiv endüstrisinde böyle kabiliyetleri olan bir firmayı Türkiye’de misafir etmemiz ama daha da önemlisi bu şirketin kabiliyetlerinin ve geliştirdiği teknolojilerin önemli bir kısmında Türk vatandaşlarının imzası olması.” dedi.

Porsche ve BMW’ye kadar birçok firma müşterisi

Bakan Varank, fabrikada üretilen ürünlerin birçoğunu Türk mühendislerin geliştirdiğini, dizayn ettiğini vurgulayarak “Buradan çıkan ürünler dünyanın en büyük markalarında Avrupa’da aklınıza gelebilecek Porsche’sinden BMW’sine kadar her türlü otomobilde kullanılıyor. Burası bir ateşleme bobini fabrikası. Özellikle hibrit motorlu araçlara yönelik elektrik motorları ve şarj aparatlarıyla ilgili ürünlerini bize gösterdiler. Eldor’un da destekleriyle Türkiye elektrifikasyon da öncü ülkelerden biri olacak ve buradan dünyaya sattığımız ürünlerin yanında Türkiye’deki üreticiler de ürünlerini buradan tedarik etmeye başlayacak.” diye konuştu.

"Yatırımlarının en büyüklerini Türkiye’ye yapan bir İtalyan"

Eldor’un dünya pazarının yüzde 26’sını elinde tuttuğunun altını çizen Varank, “Bu çok ciddi bir kabiliyet. Firmanın sahibi bir İtalyan ama 30 yıldır ülkemizde bulunuyor. Eşi Türk, dolayısıyla Türk dostu bir İtalyan ama yatırımlarının da en büyüklerini Türkiye’ye yapan bir İtalyan. Biraz önce de söyledim firmanın sahibinin İtalyan olması önemli değil. Çünkü burada geliştirilen know-how, burada geliştirilen teknolojinin altında Türk vatandaşlarının imzası var.” dedi.

Çalışanların yüzde 75’i kadın

Eldor, 1972 İtalya’da, 1998 Türkiye’de faaliyete geçti. Türkiye’de 5 fabrikası bulunan Eldor Elektronik, otomotiv sektöründe dünyanın en büyük ateşleme bobini sistemleri üreten fabrikasını İzmir’de kurdu. Ürünlerinin yüzde 100’ünü ihraç eden fabrika çalışanlarının yüzde 75’i kadınlardan oluşuyor.

“Dünyanın en büyüğü”

Eldor Türkiye Genel Müdürü Hayrettin Celikhisar, Türkiye’ye 800 milyon liralık bir yatırım sözü olduklarını belirterek “Şu an içinde bulunduğumuz fabrika dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikası, dünyada yüzde 26, Avrupa’da yüzde 62 pazar payımız var. 300 milyon TL’sini hayata geçirdik. Geri kalan için de çalışmalarımız devam ediyor. Elektrifikasyonda Türkiye’yi önemli merkezlerden biri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.