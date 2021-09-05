Mustafa Varank, Efficiency Challenge kapsamında yarışmaya katılan araçları inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, EC Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrencilerin yaptığı araçlar üzerinde inceleme yaparak bilgi aldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrencilerin yaptığı araçları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençler ve teknoloji açısından gelinen noktada duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MUSTAFA VARANK, YARIŞMANIN FİNAL GÜNÜ TOSFED KÖRFEZ YARIŞ PİSTİNE GELDİ

Söz konusu yarışmanın final günü için TOSFED Körfez Yarış Pisti'ne gelen Varank, burada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise ve üniversite öğrencilerinin araçlarını yakından inceleyerek bilgi edindi.

"TÜBİTAK BU YARIŞMALARI 16 YILDIR DÜZENLİYOR"

Varank, TÜBİTAK'ın 16 yıldır bu yarışları düzenlediğini ve son dönemde bu yarışların, TEKNOFEST çatısı altında, diğer bütün organizasyonlarla beraber gerçekleştirildiğini söyledi.

"BU BİR HIZ DEĞİL VERİMLİLİK YARIŞMASI"

Varank, bunun hız yarışması değil, verimlilik yarışması olduğuna işaret ederek, "Burada öğrencilerimizin kendi tasarlayıp ürettikleri araçlarla en az enerjiyi harcayıp en fazla mesafeyi gitmelerini ölçmüş oluyoruz." dedi.

"LİSELİLERİN İLGİSİNDEN MEMNUNUZ"

Liselilerin bu yıl ilk defa yarışlara katıldığını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Gerçekten liselilerin de ilgi göstermesinden memnunuz. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bunların çok farklı alanları var. Roket yarışlarından insansız su altı yarışlarına kadar. Buradaki amacımız, gençlerimizin, geleceğin teknolojilerine yatkınlık sağlamaları, geleceğin teknolojileriyle çalışma yapmaları, bu yarışmalarla takım ruhunu öğrenmeleri ve bu sayede ileride başarılı birer mühendis bilim insanı olmaları. TEKNOFEST bütün heyecanıyla devam ediyor. 50 bine yakın takım, 35 farklı kategoride yarışmalara başvurdu. Elektrikli araçlara da 200 takımımız toplamda başvurdu ve gerçekten ilgi çok büyük. Şu anda üniversitelilerin final yarışları yapılıyor."

"GELECEĞİ PARLAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Varank, Türkiye'nin geleceğini parlak gördüklerini ifade ederek, kendi zamanlarında böyle imkanların bulunmadığını aktardı.

"GENÇLER KENDİ TASARLADIKLARI ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA YARIŞMAYA KATILIYOR"

Şu anda Anadolu'nun her tarafından gelen liselilerin, hocalarının önderliğinde bir araya gelip takımlar oluşturup araçlarını tasarladıklarını ve ürettiklerini belirten Varank, "Tabii burada TÜBİTAK'ın büyük desteği var. Öğrencilerin birtakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz, onlara mentorluk veriyoruz ama öğrencilerimiz kendi şehirlerindeki sanayilerden de destek alıyorlar. Gidip firmalardan destek, sponsorluk alıyorlar ve daha 16, 17 yaşında gençler kendileri oturup bir elektrikli araç tasarlayıp bunlarla yarışa giriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜBİTAK FEN LİSESİ'NDE TEMEL BİLİMLER ALANINA YOĞUNLAŞMIŞ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRECEĞİZ"

TÜBİTAK Fen Lisesi'ni hayata geçirdiklerine de değinen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ilk defa öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatına adım atmış olacaklar. Burada özellikle temel bilimler alanına yoğunlaşmış öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Özellikle uluslararası olimpiyatlara dönük çalışmalar yapacağımız öğrencileri burada yetiştireceğiz. Burada da ilgiden memnunuz."