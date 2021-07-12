Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Elmadağ Mobilyacılar OSB altyapı inşaatının temel atma töreninde bu alandaki gelişmeleri aktararak verilen destekleri hatırlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak." dedi.

"ANKARA SİTELER'DEKİ ATÖLYELERİ TAŞIYACAĞIZ"

Bakanlık olarak OSB'nin altyapı çalışmalarına kredi desteği sağladıklarını ve sonraki süreçleri de yönettiklerini söyleyen Bakan Varank, "Tamamlandığında Ankara Siteler'de sıkışık ve verimsiz halde bulunan mobilya üretim atölyelerini bölgeye taşımış olacağız." diye konuştu.

Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar OSB'de temel atma törenine katıldı VİDEO

"5 BİNİN ÜZERİNDE YENİDEN İSTİHDAM OLUŞACAK"

Elmadağ OSB ile sanayicinin sırtındaki ham madde depolama, enerji ve nakliye sorunu, teknoloji yetersizliği gibi yükleri kaldıracaklarına dikkati çeken Varank, "Elmadağ OSB, şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız için önemli bir açılım olacak. OSB'miz, doğu-batı aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve tren yolu bağlantısıyla benzersiz bir lokasyona sahip. Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ İŞLERİNİZE ADAPTE EDİN"

Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde ortaya konulan "imalat sanayisinin milli hasıla içindeki payını yüzde 21'e, ihracatı da 210 milyar dolara yükseltme" hedefine değinerek, bu kapsamda OSB'lere büyük iş düştüğünü vurguladı.

OSB SAYISI 70'DEN 326'YA ÇIKTI

Bakan Varank, OSB sayılarının arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"2002’de faal durumda 70 OSB vardı ve bunların çoğu ülkemizin batısında yer alıyordu. 19 yıllık süreçte yaptığımız 7 milyar 200 milyon liralık yatırımla OSB sayımızı 326’ya çıkardık. Bugün OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. OSB’lerde çevre dostu üretimi teşvik ediyor, sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için gayret gösteriyoruz. OSB’lerde yer alan siz sanayicilerimizi kaliteli altyapı imkanlarından, nitelikli iş gücü havuzlarından ve cazip teşviklerden faydalandırıyoruz. Çünkü sanayicilerimizin sadece yatırıma ve istihdama odaklanarak, enerjisini üretimde harcamasını arzuluyoruz."

"ANKARA SANAYİSİNİN YÜKSELMESİNDE YATIRIMLARIN PAYI BÜYÜK"

Ankara’nın sanayi alanında yükselen performansında, ilin sanayi altyapısında yaptıkları iyileştirmeler ve verdikleri teşviklerin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki OSB sayısını 8’den 12’ye çıkardık. Ankara ekonomisinin teknolojik dönüşümünde çok önemli katkıları bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) sayısını da 3’ten 10’a çıkardık, yeni kuracağımız tekoparklarımız da mevcut. 2020 itibarıyla TGB’lerdeki firma sayısı 1.500’e, ihracat ise 2 milyar dolara yaklaştı. Ankara’nın sahip olduğu potansiyel yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi."