Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.367
0.21%
BTXN Coin
10.46
-0.57%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Mustafa Varank, Gaziantep'te açılan fabrikalara ait bilgi paylaştı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Varank, Gaziantep'te açılan fabrikalara ait bilgi paylaştı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Twitter hesabından yayınladığı mesajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek açılan fabrikalara dair veri aktararak, bir video yayınladı.

    "70 fabrikanın daha açılışını gerçekleştirdik"

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında hükümeti fabrika açmadığı için yaptığı eleştirilere bir cevap niteliğinde olan paylaşımda "Görmeyen gözlere inat dün Gaziantep’te Sn. Cumhurbaşkanımızla 70 fabrikanın daha açılışını gerçekleştirdik." bilgisine yer verildi.

    "16 milyar liralık yatırım, 8 bin istihdam"

    Bakan Varank gönderisinde yapılan fabrikalarla birlikte 16 milyar liralık yatırım ve 8 bin istihdam sağlandığına vurgu yaptı.

    Mustafa Varank, Gaziantep'te açılan fabrikalara ait video paylaştı ViDEO

    Yatırımlar Gaziantep'te

    Varank, mesajında Kılıçdaroğlu'nun son ABD gezisine gönderme yaparak "Binlerce kilometre uzakta değil; Ny ve Londra hamburgerinin yanına bile yanaşamayacağı gastronomi kenti Antep’te." notunu düştü.

    Videoda açılan fabrikaların isimleri ile birlikte yatırım bedellerive  istihdam kapasiteleri aktarılıyor.

    Mustafa Varank


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Fikirci Bey yazdı: VAH ZAVALLI CHP’M
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: VAH ZAVALLI CHP’M

    Bu sezon denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor
    İç Haber

    Bu sezon denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor

    Görüş Bildir