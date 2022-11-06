Mustafa Varank, Gaziantep'te açılan fabrikalara ait bilgi paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gönderme yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Twitter hesabından yayınladığı mesajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek açılan fabrikalara dair veri aktararak, bir video yayınladı.

"70 fabrikanın daha açılışını gerçekleştirdik"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında hükümeti fabrika açmadığı için yaptığı eleştirilere bir cevap niteliğinde olan paylaşımda "Görmeyen gözlere inat dün Gaziantep’te Sn. Cumhurbaşkanımızla 70 fabrikanın daha açılışını gerçekleştirdik." bilgisine yer verildi.

"16 milyar liralık yatırım, 8 bin istihdam"

Bakan Varank gönderisinde yapılan fabrikalarla birlikte 16 milyar liralık yatırım ve 8 bin istihdam sağlandığına vurgu yaptı.

Mustafa Varank, Gaziantep'te açılan fabrikalara ait video paylaştı ViDEO

Yatırımlar Gaziantep'te

Varank, mesajında Kılıçdaroğlu'nun son ABD gezisine gönderme yaparak "Binlerce kilometre uzakta değil; Ny ve Londra hamburgerinin yanına bile yanaşamayacağı gastronomi kenti Antep’te." notunu düştü.

Videoda açılan fabrikaların isimleri ile birlikte yatırım bedellerive istihdam kapasiteleri aktarılıyor.