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    Mustafa Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir mesaj yayınlayarak yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayisinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) artışa yine en çok katkı sağlayan sektör olduğuna dikkati çekti.
    • AA
    • 31.05.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 13:12
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    Mustafa Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yılın birinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

    "TÜRKİYE EKONOMİSİ, YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7 BÜYÜDÜ"

    Devam eden salgın şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021'nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurgulayan Varank, "Yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayi, GSYH'deki artışa yine en çok katkı sağlayan sektör oldu.

    HEDEF, ÜRETEREK SAĞLIKLI BÜYÜMEK

    Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek." ifadelerine yer verdi.

    Mustafa Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek #1

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