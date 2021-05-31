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Mustafa Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

Mustafa Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir mesaj yayınlayarak yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayisinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) artışa yine en çok katkı sağlayan sektör olduğuna dikkati çekti.