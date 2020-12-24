Mustafa Varank: Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kasım ayında 25.3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, kasım ayında düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Bakan Varank, 25 milyar 300 milyon liralık sabit yatırım ile 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünün açıldığını duyurdu.

"TÜRKİYE'Yİ SALGIN SONRASININ KAZANANI YAPACAĞIZ"

Varank mesajını, "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz." sözleriyle tamamladı.

Öte yandan paylaşımda, teşvik belgeleri ayrıntılarına ait görseller de yer aldı.

YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

Varank'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, kasımda düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımların yüzde 57'sini imalat, yüzde 24'ünü hizmetler, yüzde 11'ini enerji, yüzde 6'sını madencilik ve yüzde 2'sini tarım sektörü oluşturdu.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde de en fazla yatırımı 1. Bölge'nin çektiği görüldü.

İSTİHDAM SAYISINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 91, belgelerde öngörülen istihdam sayısında yüzde 55 ve sabit yatırım tutarında yüzde 30 artış yaşandı.