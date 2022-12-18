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    Mustafa Varank, Konya OSB'de hidrolik silindir üreten fabrikayı inceledi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren ve büyük hidrolik silindirleri üreten Türk firmasında incelemelerde bulundu.
    • 18.12.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 11:28
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    Mustafa Varank, Konya OSB'de hidrolik silindir üreten fabrikayı inceledi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar arasından baraj kapakları için silindirler, köprü hidrolikleri, hidrolik ve pnömatik silindir gibi ürünleri imal bir hidrolik fabrikasında incelemelerde bulundu. Bu işletmenin geldiği nokta, yaptığı iş ve hedefleri açısından Türk sanayisinin geldiği aşamayı değerlendirdi.

    Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kayahan Hidrolik fabrikasında incelemelerde bulunan Varank, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduklarını, yapılan teşviklerle Türk sanayisinin çok daha iyi yerlere geleceğini dile getirdi.

    30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

    Bakan Varank, bir torna tezgahıyla başlayıp, üretiminin yüzde 85'ini 30'dan fazla ülkeye ihraç etme başarısı gösteren firmanın Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

    Mustafa Varank

    "Bu firmanın hikayesi, Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi"

    Varank, hidrolik firmasının iş hayatına tek bir tezgahla başladığını belirterek, "Şu anda sanayinin eli kolu diyebileceğimiz preslerin hidrolik silindirlerini yapan çok önemli bir firmamız. Dünyadaki global bütün büyük firmalara hidrolik silindir üretiyorlar. Bunun yanında savunma ve havacılık alanında yeni teknolojilere üretim yapıyorlar. Bu firmanın hikayesi, aslında Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi.

    Mustafa Varank

    Yönetim kurulunun tamamı kadınlardan oluşuyor

    İkinci kuşak Sevda Kayahan Hanım patronluğu üstlenmiş̧, yönetim kurulunun tamamı kadınlardan oluşuyor. Firmamızın başarıları Türk sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli." dedi.

    Mustafa Varank

    "Konya'daki sanayi altyapılarında kendileriyle çalışmak istiyoruz"

    AA'nın haberine göre, Türkiye'de pres üretimleri yapan firmaların olduğunu anımsatan Varank, şunları kaydetti:

    "Bunun tedarikçisi olmak da önemli. Bu firmamız bunları yapıyor. Önümüzdeki dönemde Konya'ya kazandıracağımız sanayi altyapılarında kendileriyle çalışmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile Konya'ya dönük yatırımlarımız var. Onların bir kısmında Kayahan Hidrolik ile çalışacağız. Türkiye sanayisini bu noktalara getirdiği için hanımefendiye teşekkür ediyorum. 'Siparişlerimiz dolu' diyor. Türkiye her zaman katma değerli üretimle gelişecekse, ekonomisini katma değerli üretimle büyütecekse Kayahan Hidrolik bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Türk sanayicisinin imkan verildikçe başarabileceklerini gösteriyor."

    Mustafa Varank

    Mustafa Varank

    Mustafa Varank


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