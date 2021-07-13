Mustafa Varank: Mayıs sanayi üretim endeksi performansı yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi

Mustafa Varank: Mayıs sanayi üretim endeksi performansı yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugün TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı sanayi üretim endeksiyle ilgili olarak, "Yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi" yorumunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Bakan Varank, paylaştığı mesajda Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çekerek, "Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

"GAZA BASMAYA DEVAM"

Bakan Varank, açıklanan sanayi üretim endeksi rakamından duyduğu memnuniyeti yansıtan mesajını, bundan sonra da aynı ivme ile devam ettirmeyi dileyen "Gaza basmaya devam." sözüyle sonlandırdı.

Varank, Twitter'den yayınladığı mesajında sanayi üretim endeksinin arttığını gösteren grafikleri de paylaştı.