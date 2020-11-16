Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, reel sektörün yatırım talebinde, geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandığını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, komisyonda yaptığı sunumda, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı, 159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." ifadelerini kullandı.

"DOĞRUDAN YATIRIMCI STRATEJİSİ TAMAMLANMAK ÜZERE"

Bakan Varank, sözlerini "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere." şeklinde sürdürdü.

Varank, konuşmasının devamında "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye’ye getireceğiz. 2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programını başlatmayı hedefliyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mustafa Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

34 MİLYON LİRALIK KOSGEB ALACAĞI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Varank, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin kanunu gündeme getirerek, bu kapsamda toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağının yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Varank, yasal metroloji kapsamında 1 milyon 200 bin ölçü aletinin, ürün güvenliği kapsamında 20 bin ürünün piyasa gözetimi ve denetimini yaptıklarını söyledi.

“SANAYİ BÖLGELERİNDE 3 BİN 978 TESİSİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR”

"Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor. 2021'de 16 OSB ve 5 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız." ifadelerini kullanan Bakan Varank, "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, TÜBİTAK KOVİD-19 Platformundaki bilim insanlarının, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladığını belirterek, "Bilim insanlarımız Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hastalarda saçılımı azaltıcı etkisini klinik öncesi deneylerde kanıtladı." dedi.



